Ilfattoquotidiano.it - I social hanno demolito il pensiero critico: così oggi la guerra si sposta in rete

di Francesca CaroneUna sorta disotterranea in realtà è già iniziata. E’ già in atto. E’ la: volatile, trasparente, inodore e insapore. E’ unasubdola, metamorfica: assume aspetti ora inquietanti ora eterei, ora unilaterali ora universali.E’ una “” che si mescola ad una natura umana inconsapevole e in essa agisce come deterrente alla razionalità. E’ la Neoavanguardia celebrativa del nulla. Ammesso che il nulla esista.Siamo nell’Era di un Neofuturismo lanciato ancora più in là; spersonalizzato e implacabilmente anonimo. Privo di azione. Fermo, statico, con lo sguardo rivolto al niente. Marinetti nel suo Manifesto belligerante agiva, urlava, correva, scalpitava pur di comunicare qualcosa. Un’idea, una volontà. Delle certezze, anche figlie di idee snaturate e pericolosamente belliciste.