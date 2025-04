Ilgiorno.it - Impagnatiello e il ricorso in Appello. Il papà di Giulia Tramontano: “Potrai evitare l’ergastolo, ma resti un vile assassino”

Milano, 11 aprile 2025 – Da un lato c’è Alessandro, reo confesso e condannato alin primo grado per l’omicidio della fidanzata, incinta di sette mesi, che cerca di farsi ridurre la pena. Dall’altro la famiglia della sua vittima, anzi delle sue vittime visto che conè morto anche il piccolo Thiago, che soffrono e reagiscono. “fareinfarein Cassazione,forsel'ergastolo, ma ciò che nonè essere ricordato per quello che sei: un". Poche affilate parole, perché non ne servono di più, che Francodi, affida a Instagram all'indomani della decisione della difesa di ricorrere incontro la sentenza di ergastolo pronunciata in primo grado.