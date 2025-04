Inter-news.it - Scommesse illegali, Serie A nuovamente nella bufera. 12 indagati

Il fenomeno delletornaa scuotere il mondo del calcio, con particolare riferimento allaA. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta.LA NOTIZIA – Quella delleè una piaga che tutti i tifosi dellaA si auspicano di vedersi definitivamente alle spalle. La realtà potrebbe essere diversa, stando i nuovi fatti emersi in base alle indagini della Procura nell’ambito dei casi relativi a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Gli inquirenti, che hanno analizzato i telefoni dei due calciatori italiani, già squalificati per calcio, avrebbero infatti scoperto il coinvolgimento di altri 12 tra giocatori, ex giocatori diA e altri sportivi nell’ambito dei fatti oggetto di indagine. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2023, con vari elementi che dovranno essere ricostruiti nei prossimi mesi.