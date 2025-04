Dayitalianews.com - Remix Sound inaugura la nuova sede: un’eccellenza dell’audio professionale nata a Sperlonga

Unacasa per l’eccellenza sonora:festeggia la sua rinascitaCon un evento atteso e partecipato,ha celebrato l’zione della sua, aprendo ufficialmente un nuovo capitolo nella sua storia ultraventennale nel mondoe dell’intrattenimento musicale.Dai primi esperimenti alle grandi produzioniFondata nel 1999 da Riccardo e Michele De Simone, l’azienda èdalla passione di due fratelli per la musica. Un sogno nato tra le onde della costa laziale e cresciuto con determinazione fino a diventare una realtà affermata a livello nazionale e internazionale.“Abbiamo iniziato per gioco, mossi solo dall’amore per la musica”, hanno raccontato i fondatori durante l’evento, ripercorrendo un percorso fatto di sacrifici, intuizioni vincenti e tanta professionalità.