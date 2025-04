Verstappen reagisce ai sospetti sull’ala flessibile della McLaren | “Lo vedo io lo vedono tutti”

Verstappen, padre di Max, ha rinfocolato la polemica nella settimana del Gran Premio in Bahrain. Perché la FIA non è intervenuta finora? La risposta è duplice. Leggi su Fanpage.it Il video condiviso sui social da Jos, padre di Max, ha rinfocolato la polemica nella settimana del Gran Premio in Bahrain. Perché la FIA non è intervenuta finora? La risposta è duplice.

