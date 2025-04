Sport.quotidiano.net - Atalanta, per De Ketelaere lesione all’adduttore: salterà il Bologna e il Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 11 aprile 2025 - Un’altra tegola per l’che perde, probabilmente per tutto questo mese di aprile, Charles De. Il 24enne attaccante di Brugesla sfida casalinga di domenica contro il, e quasi sicuramente anche la trasferta successiva la domenica di Pasqua da ex di turno contro ilal Meazza, per unadi primo grado del muscolo fasciale dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Infortunio non grave, da 15-20 giorni, che però priva Gasperini del talento fiammingo in un momento difficile per la Dea, reduce da tre sconfitte consecutive e attesa da due scontri diretti per le posizioni europee. Adduttore maledetto per gli atalantini: da febbraio si sono fermati per lo stesso problema muscolare anche Maldini e Posch. Per CDK un 2025 finora da dimenticare, con zero gol in campionato (l’ultimo in serie A risale allo scorso 22 dicembre contro l’Empoli) e una sola rete in Champions a gennaio nel 5-0 contro lo Sturm Graz.