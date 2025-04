Usa-Russia oggi possibile incontro Witkoff-Putin

Witkoff è giunto in Russia per un colloquio con il presidente della Federazione Vladimir Putin. Questo sarebbe il terzo incontro fra i due, mentre Trump continua a spingere per raggiungere delle trattative risolutive nel conflitto con l’Ucraina. Il Tycoon sarebbe particolarmente frustrato per .L'articolo Usa-Russia, oggi possibile incontro Witkoff-Putin proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Usa-Russia, oggi possibile incontro Witkoff-Putin Leggi su Ildifforme.it Il Cremlino ha reso noto che l’inviato speciale degli Stati Uniti Steveè giunto inper un colloquio con il presidente della Federazione Vladimir. Questo sarebbe il terzofra i due, mentre Trump continua a spingere per raggiungere delle trattative risolutive nel conflitto con l’Ucraina. Il Tycoon sarebbe particolarmente frustrato per .L'articolo Usa-proviene da Il Difforme.

