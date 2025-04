Tg24.sky.it - Scommesse su siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A

Sono 12 i- per fatti che risalgono al 2021-2023 - nell'inchiesta milanese su un giro diclandestine che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi deiiscritti per aver scommesso illecitamente, a quanto si apprende, ci sono quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Samuele Ricci e Leandro Paredes. In particolare, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, e Sandro Tonali, ora al Newcastle, "oltre ad aver effettuato numerose" sulle piattaforme, avrebbero ricoperto il ruolo "di collettori di scommettitori" e sarebbero stati "remunerati con bonus sui propri conti di gioco" e con riduzione dei debiti, secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta milanese.