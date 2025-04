Laprimapagina.it - Buonarroti: “Homesick” è il nuovo singolo

Da venerdì 11 aprile 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali “” (Overdub Recordings), il quartodi, estratto dalEP “KOMOREBI” di prossima uscita. “” è un brano che unisce atmosfere post-rock con un tocco di nostalgia degli anni ’80. L’effetto delay della chitarra d’apertura si trasforma in un arpeggiatore sintetico, creando un’esperienza sonora che spiazza l’ascoltatore creando un effetto decisamente nostalgico. Commenta l’artista beneventano a proposito della nuova release: “Un’alchimia sonora in grado di evocare ricordi lontani e, al contempo, di suscitare nuove emozioni; un viaggio nel tempo inaspettato; un’altalena emotiva tra passato e presente”. I videoclip dei singoli successivi saranno pubblicati in sequenza, come una vera e propria serie TV.