Il Comune di Bastia Umbra e i Carabinieri uniscono le forze per combattere le truffe

truffe stanno diventando sempre più sofisticate e pervasive, il Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione locale, ha deciso di intervenire con una iniziativa a tutela dei cittadini. Un incontro informativo, organizzato per sensibilizzare la comunità sui rischi legati a truffe di diverso tipo, si terrà il 16 aprile 2025, alle 16:30, presso l’Auditorium Sant’Angelo, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di frode.Le truffe, che spaziano da quelle online a quelle telefoniche e porta a porta, sono diventate un fenomeno sempre più diffuso e spesso difficile da contrastare. Dalle false telefonate a nome di enti pubblici, alle e-mail ingannevoli, fino ai raggiri diretti tra le mura domestiche, i cittadini si trovano ogni giorno a fronteggiare tentativi di frode che mettono a rischio la loro sicurezza economica e personale. Laprimapagina.it - Il Comune di Bastia Umbra e i Carabinieri uniscono le forze per combattere le truffe Leggi su Laprimapagina.it In un’epoca in cui lestanno diventando sempre più sofisticate e pervasive, ildi, in collaborazione con idella Stazione locale, ha deciso di intervenire con una iniziativa a tutela dei cittadini. Un incontro informativo, organizzato per sensibilizzare la comunità sui rischi legati adi diverso tipo, si terrà il 16 aprile 2025, alle 16:30, presso l’Auditorium Sant’Angelo, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di frode.Le, che spaziano da quelle online a quelle telefoniche e porta a porta, sono diventate un fenomeno sempre più diffuso e spesso difficile da contrastare. Dalle false telefonate a nome di enti pubblici, alle e-mail ingannevoli, fino ai raggiri diretti tra le mura domestiche, i cittadini si trovano ogni giorno a fronteggiare tentativi di frode che mettono a rischio la loro sicurezza economica e personale.

IL COMUNE DI BASTIA UMBRA E I CARABINIERI UNITI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI. Collaborazione tra Comune e Carabinieri per la sicurezza. La truffa della raccolta fondi per la finta associazione. Bastia Umbra, controlli ad Agriumbria: tre donne denunciate. Denunciate dai Carabinieri ad “Agriumbria” tre donne per vari reati. Bastia, in vacanza rapina un anziano I carabinieri arrestano giovane donna. Ne parlano su altre fonti

Stordisce con uno psicofarmaco e rapina un anziano in Sardegna: arrestata 34enne dai Carabinieri in Umbria - Stordisce con uno psicofarmaco e rapina un anziano in Sardegna: arrestata 34enne dai Carabinieri in Umbria, la donna era a Bastia ... (assisinews.it)

Droga un anziano e lo rapina, donna arrestata a Bastia - E' stata arrestata dai carabinieri a Bastia Umbra e portata nel carcere perugino di Capanne una 34enne di origini tedesche, residente nel comune umbro. La donna è accusata di rapina aggravata nei conf ... (rainews.it)

Posts tagged with "Carabinieri di Assisi" - 11 Novembre 20240354 UYn venticinquenne egiziano che è stato arrestato e condotto in carcere dopo che un arresto e vari provvedimenti - come il divieto di dimora nel comune di Assisi l’obbligo di ... (assisinews.it)