Lutto per la famiglia reale addio a una figura vicina a Camilla come a Lady Diana

Per la reginanon è un momento facile, proprio nei giorni in cui è in visita con il marito in Italia arriva la notizia della morte di un caro amico al quale era legato da una profona e sincera amicizia. Un commenti ufficiale da parte delle sovrana non è ancora arrivato. La notizia della sua scompasa è arrivata ieri sera. Si è spento a Londra, all’età di 92 anni un nome storico della moda britannica, che per oltre sei decenni ha vestito il gotha dell’aristocrazia europea, i reali e le icone più amate del jet-set internazionale. La sua morte è stata confermata dalla stilista Zandra Rhodes a Women’s Wear Daily, segnando la fine di un’epoca per l’alta moda d’Oltremanica. >> “C’è una comunicazione importante per voi”. The Couple, primo grande colpo di scena su Manila e Stefano: cosa è successo alla coppiachiave della maison Bellville Sassoon, fondata nel 1953 con Belinda Bellville, David Sassoon ha cominciato a lasciare il segno fin dai primi anni della sua carriera, quando nel 1960 realizzò un abito da damigella per la principessa Anna.