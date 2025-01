Quotidiano.net - Anche un italiano arrestato in Venezuela, Maduro contro i “mercenari terroristi”

Caracas, 8 gennaio 2025 – Nicolasli ha chiamati “". Sono entrati inper “praticare il terrorismola nostra gente”, ha detto il presidente dando notizia ieri di 125 stranieri da 25 diversi paesi arrestati da luglio ad oggi. Tra lorounche è stato fermato nella giornata di ieri ma già liberato. L’ultimo blitz risalirebbe a qualche ora fa: in un comizio politicoha annunciato la cattura di sette stranieri, due cittadini statunitensi, due colombiani e tre ucraini. "Sono stati catturati due sicari colombiani e treche venivano dalla guerra in Ucraina per portare violenza nel Paese”, oltre a “due importantistatunitensi: erano venuti per compiere azionichela pace”.ha pronunciato frasi come “dobbiamo proteggere la patria” e “il fascismo aveva piani per riempire il p aese di bombe”.