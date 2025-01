Lapresse.it - Usa, la corte d’Appello respinge la richiesta di Donald Trump per il rinvio della sentenza Stormy Daniels

La giudicedi New York Ellen Gesmer ha bocciato ladei legali didi rinviare laa carico del presidente eletto per la condanna nel processo. L’avvocato del tycoon, Todd Blanche, scelto dacome vice ministroGiustizia nella sua nuova Amministrazione, ha sostenuto senza successo davanti alla giudice che la, prevista per venerdì, andava rimandata poiché la situazione è senza precedenti nella storia Usa, anche alla lucedecisioneSuprema sull’immunità presidenziale.Nessuna pena carceraria o pecuniaria prevista perera stato condannato lo scorso maggio per 34 capi di imputazione relativi alla falsificazionecontabilità aziendale per coprire il pagamento in nero a, che alla vigilia delle elezioni 2016 minacciava di rivelare i dettagli di un suo passato incontro sessuale con