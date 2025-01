Iodonna.it - «Sto bene, circondata dall’amore di tante persone che mi amano. Ho una famiglia da tenere insieme, anzi varie famiglie perché sono madre di due ragazzi avuti da due papà diversi. Siamo fortunati ad andare tutti d’accordo»

A 52 anni Alessia Marcuzzi è una donna realizzata, sia sul piano professionale che su quello personale. Dal 9 gennaio sarà su Prime Video con Red Carpet – Vip al tappeto al quale seguirà il game The Traitors. In primavera, poi, tornerà su Rai 2 con un format francese. Nella vita, privata, invece, la conduttrice taglia corto: «felicemente single», dice in un’intervista al Corriere della Sera. Alessia Marcuzzi prova lo skin icing, trattamento fai da te per la pelle del viso X Leggi anche › Vita da single: i trend 2025 in amore di Tinder e Hinge Gli amori di Alessia MarcuzziDopo una love story con Simone Inzaghi dalla quale è nato il primogenito Tommaso, la conduttrice tv ha avuto una relazione con Francesco Facchinetti.