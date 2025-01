Ilgiorno.it - Milano, le turiste belghe molestate in piazza Duomo: “Ecco quel che io e le mie amiche abbiamo subìto, non potrò mai dimenticarlo”

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 gennaio 2025 – Gli occhi tristi e provati di chi ha passato il peggior Capodanno della sua vita. Le parole ancora segnate dalla paura vissuta la sera del 31 a, appena alleggerita dal sollievo che poteva andare a finire molto peggio. Laura, la ragazza belga di 20 anni aggredita inassieme a un gruppo di 5 amici - tre ragazze e due ragazzi - arrivati in città per trascorrere qualche giorno di vacanza per le feste di Natale, racconta in un'intervista all'emittente radiotelevisiva belga "Rtl Info" cos'è successo intorno a mezzanotte. È ancora sotto choc. Confessa che "non potrà mai dimenticareche è accaduto". All’ombra della cattedrale “Avevamo deciso di andare inperché credevamo che, come succede in altre città, ci sarebbero stati i fuochi d’artificio o un evento per il conto alla rovescia organizzato dal Comune”.