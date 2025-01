Lanazione.it - Mariotti, Giorni, Anghiari, approvato il bilancio: “Tanti gli investimenti, nessun aumento dei tributi e sostegno alle famiglie”

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Un pacchetto di misure importante quello previsto neldal comune diche anche per il 2025 sceglie di tutelare e sostenere leconfermando il bonus genitorialità e bloccando icomunali e confermando tutte le agevolazioni sui servizi, senza rinunciare agli. Un’altra importante conferma è arrivata per le risorse destinate all'efficientamento energetico, in linea con la volontà dell'amministrazione di continuare a sostituire i vecchi corpi illuminanti in favore di impianti con tecnologia LED ad alta efficienza energetica. “Tra glie le misure previste nel nostro, abbiamo deciso di assumere nuovo personale all’interno dell’ente e di programmare ulteriori nuove assunzioni con l’obiettivo di consentire alla macchina comunale di lavorare al meglio - ha spiegato l'assessore alDaniele- abbiamo inoltre concluso il percorso che ha visto l’ente rivedere l’organizzazione degli uffici anche nel rapporto coll’utenza per una PA digitalizzata, prevedendo un nuovo sito smart, pagopa, spid e moduli online, badge elettronico per i dipendenti e gestione degli atti in modalità Internet.