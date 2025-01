Dilei.it - G come Glucosio: cos’è e dove trovarlo

Ilè uno dei monosaccaridi (zuccheri semplici) più conosciuti al mondo e utilizzatoriferimento per quanto riguarda la glicemia (concentrazione dinel sangue), ma anche per quanto riguarda l’indice glicemico degli alimenti o la capacità dolcificante delle diverse sostanze zuccherine o edulcoranti di sintesi. In questo articolo del magazine di Di Lei verrà analizzata questa molecola, per capirne le caratteristiche chimiche e nutrizionali, ma anche le sue funzioni nel corpo umano. Si inquadreranno anche i deficit e gli eccessi dinel sangue, che possono portare a diabete, sovrappeso e sindrome metabolica.il?Ilè uno degli zuccheri più semplici (monosaccaride) appartenente alla famiglia dei carboidrati. Questa molecola rappresenta la principale fonte di energia per le cellule del corpo umano.