Iltempo.it - Cecilia Sala, diplomazie al lavoro: nelle trattative spunta il Vaticano

Leggi su Iltempo.it

L'arresto di, la giornalista italiana detenuta nel carcere di Evin a Teheran, rappresenta una delle sfide più complesse perla diplomazia italiana e internazionale. Dietro le quinte, si intrecciano interessi geopolitici, equilibri religiosi e delicate negoziazioni. A emergere è una trama in cui il ruolo del, la rete di intelligence occidentale e la leadership di Giorgia Meloni si intrecciano in una sinfonia diplomatica che potrebbe portare a un esito positivo. La detenzione diè chiaramente legata all'arresto in Italia di Mohammad Abedini Najafabadi, cittadino iraniano accusato dagli Stati Uniti di traffico di tecnologie belliche. L'Iran, in un gesto che ricorda i vecchi schemi della Guerra Fredda, sembra utilizzarecome leva negoziale per ottenere la liberazione di Abedini.