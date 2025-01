Lanazione.it - Black out, salta la tombola. Si farà sabato prossimo

Leggi su Lanazione.it

Intorno alle 21, proprio nel momento in cui il primo numero stava per essere estratto dal ‘panariello’, la sala del Centro civico di Montepulciano Stazione, che aveva raccolto oltre cento persone per la tradizionaledella Befana, è piombata nel buio totale. C’erano state avvisaglie fin dalle 17 di domenica pomeriggio, alcune zone della frazione erano rimaste senza energia elettrica o con quella poca in grado di alimentare i led; le ferrovie erano intervenute con un gruppo elettrogeno, per non dover interrompere in traffico sulla linea Chiusi-Siena mentre il distaccamento della Croce Rossa ha fatto affidamento sull’autonomia delle apparecchiature elettromedicali, tenendo i volontari pronti ad intervenire con i propri gruppi elettrogeni; breve, infine, il disservizio subito dall’illuminazione pubblica.