Aspettando San Valentino | ad ogni coppia il proprio Champagne! Arrivano le bollicine sofisticate dedicate al giorno degli innamorati

La Befana porta via le Feste, ma ci accompagna verso la data più romantica dell’anno cone tanto glamour (per due)Perbollicina che va, ce n’è un’altra che viene! Salutiamo quindi le scelte fatte a Capodanno e durante le Feste (Befana inclusa), per fare spazio a qualcosa di più glamour in occasione della prossima data speciale: ildi San.ScreenshotMa in che modo? Con il miglior, ovviamente! Per l’occasione, Domaine Alexandre Bonnet celebra l’amore con dueRosé identificativi dellaSauvage in cui sorgono le sue cuvées, Les Riceys. La vivacità intensa e la freschezza avvolgente dei Rosé d’assemblaggio o di macerazione di Alexandre Bonnet sono l’ideale per i brindisi più romantici dell’anno.Rosé d’Assemblage: ideale per coppie frizzanti e vivaci, che amano giocare insieme e divertirsi con glamour.