Rimonta storica del Milan la Supercoppa Italiana è rossonera | Inter ko da 0-2 a 3-2 a Riyadh

Unain un derby in finale. Ilfa l’impresa, batte inda 0-2 a 3-2 l’e vince l’ottavadella sua storia, agganciando proprio i nerazzurri nell’albo d’oro. ASergio Conceicao vince il suo primo trofeo italiano da allenatore nella sua seconda partita in rossonero. E lo fa per giunta nel match più atteso, che dopo 47 minuti sembrava indirizzato sul 2-0 a favore dell’con le reti di Lautaro e Taremi. A firmare i gol dellasono Theo Hernandez, Pulisic e Abraham con quest’ultimo che realizza la rete decisiva nel recupero. Sfuma così il sogno dell’di vincere il trofeo per la quarta edizione consecutiva. Un’impresa mai riuscita a nessuna squadra: il record resta un tabù.IL RACCONTO DELLA FINALERegna l’equilibrio nel primo tempo.