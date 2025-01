Ilrestodelcarlino.it - Persiani affonda il Mariner. Chiesanuova a -3 dalla vetta

ATLETICO0: Ajradinoski, Tempestilli, Ciottilli, Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui (44’st Tacconi), Tanoni, Vitucci (35’st Sbarbati), Mongiello (22’st Russo),. All. Mobili. ATLETICO: Amato, Marucci, Di Filippo, Ambanelli (8’st Oddi) Aliffi (41’st Bonifazi), Kiwobo, Lalaj (27’st Bontempi), Picciola (35’st Ricci), Rodriguez, Napolano, Cialini. All. Puddu. Arbitro: Tarli di Ascoli. Rete: 41’. Note: corner 3-2; recupero 0’ e 5’. Come all’andata ilpiega 1-0 il. Il quasi testa-coda del Sandro Ultimi non riserva le possibili sorprese della ripresa post Natale e anzi vede i padroni di casa brindare e blindare la porta confermandosi miglior difesa dell’Eccellenza. Con Sbarbati reducebronchite, ci pensae il – meritato – successo fa rivolare il gruppo di Mobili al secondo posto, ora a 3 puntileader Maceratese.