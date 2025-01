Unlimitednews.it - Nadia Battocletti vince il 68° Campaccio Cross Country

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO) (ITALPRESS) –bagnato,fortunato. In particolare per l’azzurra(Fiamme Azzurre) che ha vinto il 68°e rimette sul gradino più alto del podio un’atleta italiana dopo trentuno anni, l’ultima fu Silvia Sommaggio nel 1994.La 24enne trentina, argento olimpico a Parigi nei 10.000 e campionessa europea di corsa campestre, ha dominato una delle gare più importanti del mondo, tappa ‘Gold’ del circuitoTour World Athletics.In una giornata fredda e piovosaha vinto concludendo i tre giri del circuito, 6 km totale, in 21’14” precedendo Elisa Palmero (CS Esercito), seconda classificata in 21’58”. Terzo gradino del podio per la finlandese Susanna Saapunki che ha chiuso la sua prova in 22’06”.