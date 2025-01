Ilgiorno.it - Il “parrucchiere“ del gigante verde: "Così curiamo il gelso secolare"

Pochi soldi, 5mila euro, per un grosso risultato: rimettere in sesto il ’grande vecchio’ di Agrate, ildi Villa Corneliani, simbolo della città. Dopo lo choc dell’estate scorsa per il crollo di alcuni rami sotto il peso delle foglie, sono cominciate le operazioni di alleggerimento: taglio delle fronde per permettere allo splendido esemplare di guardare avanti con serenità. La terapia d’urto funziona ed è solo la punta dell’iceberg delle cure che sono state prestate alla pianta nel tempo: passandola in rassegna si notano ancora i mattoni che negli anni Settanta sono stati messi per chiudere i buchi sulla corteccia consumata, una stagione dopo l’altra.il ’guardiano’ si è ripreso dopo la grande paura di luglio. Secondo la leggenda sarebbe stato piantato a fine XVI secolo e sei mesi fa è stato vittima della “carie del legno“.