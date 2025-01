Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 14a giornata di Serie A. Bruno Mascolo trascina Treviso, sugli scudi le coppie Belinelli-Pajola e Tonut-Mannion

LaA diha completato nel weekend trascorso la quattordicesimaregular season 2024-2025, con un solo turno rimasto per chiudere il girone di andata. Anche in questo fine settimana i giocatorisi sono contraddistinti per le loro prestazioni spesso decisive: andiamo a presentarli insieme.19 punti e 8 rimbalzi pernel successo internoNutribulletsulla Germani Brescia, con AmedeoValle che piazza 25 punti ma non bastano alla Leonessa ad evitare il ko. 10 punti per Leonardo Toté nell’affermazione casalinga di Napoli sulla Bertram Tortona, con 16 punti di Tommaso Baldasso tra le fila dei piemontesi. Davide Alviti dà il suo contributo alla vittoria dell’Openjobmetis Varese contro la Dinamo Sassari mettendo a referto 16 punti, con 11 punti di Giovanni Veronesi per il Banco di Sardegna.