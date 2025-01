Dilei.it - Ascolti tv del 5 del gennaio, Mary Poppins o Tradimento. Chi ha vinto

Il 2025 è iniziato da qualche giorno, ma la programmazione tv è ancora lenta com’è tipico dei giorni di festa. I programmi più seguiti attendono ancora di riprendere il loro corso, mentre il palinsesto è governato da repliche e film che il pubblico ha potuto rivedere dopo molti anni. È il caso di, interpretato da una giovanissima Julie Andrews con Dick Van Dyke, di contro, Canale5 ha puntato sulla prima visione mandando in onda i nuovi episodi di.Su Rai3 è tornato invece Report di Sigfrido Ranucci, che ha fatto a meno del dirimpettaio Fabio Fazio con Che tempo che fa che torna in onda il 19con le nuova puntate della stagione. Italia1 ha invece trasmesso Il cavaliere oscuro – Il Ritorno, in attesa delle nuove inchieste de Le Iene. Su Rai2 è andato in onda Un matrimonio mostruoso mentre su Rete4 abbiamo assistito a una nuova puntata di Zona bianca con la conduzione di Giuseppe Brindisi.