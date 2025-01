Vietato ammalarsi | l’ordinanza provocatoria del sindaco di Belcastro per protestare contro le carenze della sanità pubblica

Leggi su Open.online

C’è un piccolo comuneCalabria in cui da qualche giorno a questa parte è statoai cittadini di. Si tratta di, un centro di poco più di mille abitanti in provincia di Catanzaro. L’aperturapostazione di guardia medica funziona «a singhiozzo» e l’ospedale più vicino dista 45 chilometri. Una situazione insostenibile per i residenti del piccolo comune calabrese, al punto che ilAntonio Torchia ha deciso diemettendo un’ordinanza, in cui ordina ai cittadini di «evitare di contrarre qualsiasi malattia che necessiti di un intervento medico, soprattutto d’urgenza, e di stare il più possibile a riposo».La protesta delLa provocazione del primo cittadino dinasce dal fatto che piùmetàpopolazione del piccolo paesino calabrese è composta da over 65 e lanon funziona come dovrebbe.