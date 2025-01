Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 6 al 10 gennaio: Eleni “paga il prezzo” della vendetta di Markus

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà anella settimana dal 6 al 10? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle puntate inedite che apriranno ufficialmente le vicende 2025 Sturm der Liebe, riflettori puntati su, che si ritroverà are il “dinei confronti di Christoph., trame al 102025La guerra trae Christoph andrà avanti senza esclusione di colpi, e nelle prossime puntatein onda dal 6 al 10saràrne le conseguenze. La storyline prenderà il via nel momento in cui Schwarzbach deciderà di distruggere il progetto del suo nemico giurato, e avvelenerà la sorgente. Poco dopo sarà proprioa bere un po’ di quell’acqua e a sentirsi male.