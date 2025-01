Dilei.it - Stefano De Martino ad Affari Tuoi su Belen: “Crisi del settimo anno?”

Gli spettatori, nella puntata didi sabato 4 gennaio 2025, non si sono lasciati sfuggire una piccola chicca:Deha fatto un commento sulladel, dopo aver sentito la storia di Paolo e Susanna, ammettendo di non averla mai vissuta. Ma c’è un problema: non poco tempo fa,Rodriguez, che su Real Time va in onda con un programma dedicato proprio alla temibileche spesso si ritrovano a dover superare le coppie, ha detto di averla superata. E proprio con. Cosa non torna?De Martia ladeladLadelad. Proprio così: la puntata di sabato 4 gennaio 2025 ha visto tra i concorrenti Paolo della Regione Molise. Che ha annunciato la dolce attesa della compagna Susanna, con cui sta insieme da 7 anni.