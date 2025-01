Dilei.it - Nelly Furtado, la foto in bikini contro il body shaming: “Niente modifiche o filtri”

È arrivata all’apice del successo in un tempo in cui alle attrici taglia 42 veniva assegnato il ruolo dell’amica cicciottella. Erano gli Anni ‘2000 e il modello di bellezza era quello delle top model minorenni a dieta forzata di sigarette. Un tempo in cui la magrezza (meglio se estrema) era tutto. Oggi è diverso? Non proprio. La corsa alle ossa sporgenti è stata sostituita da quella alla pelle di vetro, ai capelli di seta e a una faccia che sia come quella regalata daidi Instagram., in questo marasma che tutte mette alla prova, è riuscita a non perdere di vista ciò che conta davvero. Degli ideali se ne fregava ieri e continua a fregarsene oggi. Non cede ai ritocchi, non ha alcuna intenzione di mettersi a dieta e, soprattutto, non ha alcuna voglia di giustificarsi solo perché umanamente imperfetta.