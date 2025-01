Quifinanza.it - Meloni fa visita a Trump, tra i temi sul tavolo dazi, Ucraina e caso Sala

Leggi su Quifinanza.it

Unabreve ma intensa quella della premier Giorgia, che si è recata negli Stati Uniti per incontrare il presidente eletto, Donald. L’aereo della presidenza del Consiglio è già decollato da Palm Beach intorno alle 5 del mattino, ora italiana, per fare rientro in Italia. Durante l’incontro si è discusso dicentrali come gas,, Medio Oriente e, probabilmente, deldella giornalista italiana Cecilia, arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre.Il tema deicommercialiSecondo quanto riferito da un reporter del Wall Street Journal,avrebbe detto che“ha davvero preso d’assalto l’Europa”. “È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano”, avrebbe detto. Salendo sul palco, il futuro segretario di Stato, Marco Rubio, ha definito“grande alleata, leader forte”.