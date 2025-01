L’ex soldato israeliano fuggito dal Brasile dopo l’accusa di crimini di guerra | aveva postato foto e video da Gaza

Leggi su Open.online

Israele ha fatto rimpatriare d’urgenza un suo cittadino daldove era accusato di aver compiutodinella Striscia di. Si tratta di uno sviluppo senza precedenti da quando è iniziato il conflitto che vede opposti lo Stato ebraico e Hamas dal 7 ottobre 2023. Il cittadino, cheservito nell’esercito ed era stato nei mesi scorsi a, si trovava inper turismo. Ma si era trovato ad un passo da un’incriminazione che avrebbe potuto avere serie conseguenze. Un tribunale brasilianochiesto infatti alla polizia di indagare sul suo ruolo in presuntidi, dando seguito ad un’azione legale avviata da un gruppo pro-Palestina con sede in Belgio, la Hind Rajab Foundation, che lavora per assicurare alla giustizia anche in altri Paesi gli israeliani responsabili di presuntidi