Oasport.it - Frederic Vasseur: “Lo sviluppo della vettura di quest’anno sarà influenzato dal 2026”

Leggi su Oasport.it

una stagione particolare in F1. La rivoluzione tecnica che riguarderà le power unit e le caratteristicheandrà in qualche modo a influenzare anche l’annata corrente. In che modo? L’attenzione da parte dei tecnici non potrà essere completamente rivolta al progetto di questa stagione, in quanto nelviun cambiamento di spartito piuttosto importante.Ne ha parlato a questo proposito il Team PrincipalFerrari,. Nelle dichiarazioni riportate da GPBlog, l’ingegnere francese è stato molto chiaro: “I primi mesi saranno fondamentali per lomonoposto 2025, dal momento che abbastanza presto nel campionato il nostro focusrivolto al progettostagione prossima“.A questo punto ci si chiede come la Rossa si comporterà nel caso in cui dovesse trovarsi in lotta per il titolo e volesse concentrare le proprie attenzioni anche sulla macchina dell’anno venturo: “Non voglio entrare nei dettagli rispetto a questa situazione.