Dilei.it - Edwige Fenech a Domenica In: “Mamma è morta tra le mie braccia. Ma è sempre presente”

Tra gli ospiti diIn della puntata del 5 gennaio 2025 c’è stata la grandissima icona: da tempo ormai ha lasciato Roma (e anche la Francia) alla volta del Portogallo, insieme allae alla gatta, come ha raccontato lei stessa in studio. Oggi è a un punto della sua carriera in cui le piace scegliere i ruoli da interpretare, quelli che le trasmettono benessere, un ruolo che mette in moto l’anima. Ma il 26 luglio, una data per lei indimenticabile, ha perso la sua amata, che si era trasferita con lei in Portogallo., la morte dell’amataYvonneL’addio a un genitore è uno dei momenti più difficili per noi figli, un periodo che scandisce in modo netto un “prima” e un “dopo”. AIn, in studio da Mara Venier,ha parlato dell’addio alla sua amatissima, che viveva con lei.