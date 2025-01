Lanazione.it - Spaccate alle auto: già quattro veicoli vandalizzati da inizio anno in zona Vittorio Veneto

Firenze, 4 gennaio 2025 – Un’spaccata al giorno. In piazzae zone limitrofe siamo già alla quarta vettura spaccata da. Sul gruppo Facebook “piazza” viene costantemente aggiornato questo vero e proprio bollettino di guerra. Balordi, anche in pieno giorno, rompono i vetri delleposteggiate per rubare anche solo pochi spiccioli o portar via i cavetti del telefono. Si tratta di tossici che, pur di acquistare la dose, sono pronti a tutto. I fiorentini sono esasperati. “Lavoro proprio in piazzae vivo con la paura addosso - si sfoga Emanuela -. Ogni volta che esco dall’ufficio temo di trovarmi la macchina un’altra volta vandalizzata. Ho subito trenel solo mese di dicembre. Qui si lavora per ricomprare i vetri della propria”.