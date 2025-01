Lapresse.it - Omicidio Bergamo, fermato il presunto killer di Mamadi Tunkara

Leggi su Lapresse.it

È statoal confine con la Svizzera un uomo ritenuto ildi, il 36enne addetto alla sicurezza di un punto vendita Carrefour ucciso ieri pomeriggio in centro a. Da quanto si apprende l’uomo è in stato di fermo al settore frontiera di Como, in attesa che venga portato a. Carrefour Italia: “Siamo a disposizione delle autorità competenti”Carrefour Italia in merito all’di, addetto alla sicurezza di un punto vendita del gruppo ucciso ieri pomeriggio in centro a, scrive: “Carrefour Italia ha appreso con dolore della morte, a seguito di un’aggressione, di un addetto alla sicurezza impiegato presso un punto vendita die dipendente di una società terza”.E aggiunge: “In attesa che le indagini facciano chiarezza su quanto accaduto, l’azienda rimane a completa disposizione delle autorità competenti per fornire il massimo supporto e si stringe attorno a famigliari e conoscenti della vittima in questa tragica circostanza”.