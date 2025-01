Oggi alle 1430 mister Spendolini recupera buona parte degli infortunati Fano al Mancini arriva l’Olimpia

Sport.quotidiano.net - Oggi alle 14,30, mister Spendolini recupera buona parte degli infortunati. Fano , al "Mancini» arriva l’Olimpia

Dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, ilCalcio prova a riprendere la sua corsa nel campionato di Terza Categoria affrontando questo pomeriggio allo stadio "(inizio ore 14,30)Juventus Falconara, formazione di metà classifica che, avendo osservato il riposo nell’ultimo turno, in pratica non gioca dal 7 dicembre scorso. Dall’ultimonamentono comunque buone notizie perLucaalla vigilia di questo incontro. ASabattini e Apezteguia che nell’amichevole contro il Muraglia hanno riportato infortuni muscolari, il tecnico granata ha il resto della truppa a disposizione per cui in alcuni reparti, come il centrocampo, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dietro ilpotrà contare sul recupero pieno di capitan Nodari e dunque sulla difesa titolare composta da Guei, Nodari, D’Anzi e Incerti, a centrocampo Palazzi e Niang dovrebbero riprendere il loro posto accanto a Omiccioli e Bianchi, avendo ormai smaltito definitivamente i postumiinfortuni, mentre in avanti l’unico sicuro al momento è Gueye.