Terzotemponapoli.com - Napoli: l’interesse per Pellegrini e il ‘no’ da Milano…

Ilper Lorenzo: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Fermo restando la concorrenza dell’Inter per, i nerazzurri potrebbero scambiarlo con Frattesi, ma ci sarebbe l’intesa tra l’entourage del calciatore e De Laurentiis. Perè pronto un contratto triennale con opzione per la stagione successiva. In questo modo verrebbe spalmato l’oneroso ingaggio dell’attuale capitano della Roma”. Tra la Roma e il club partenopeo.“Ora bisogna trovare la quadra dell’accordo tra le due società. L’ostacolo maggiore era l’ingaggio che il capitano giallorosso percepisce nella Capitale. Tra parte fissa e bonus, Lorenzoguadagna ben 6 milioni netti a stagione”.Da Milano:? No, grazieSecondo l’edizione odierna di Tuttosport, Stefan De Vrij avrebbe rifiutato un’offerta del