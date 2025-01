Lanazione.it - La guida ai film. Tofu in Japan è la sorpresa

Al Cinema Pecci. Dalla terra del Sol Levante eccoin, Storia di un tranquillo signore non più giovanissimo che vive alla periferia di Hiroshima. Con la sua attività commerciale, la produzione di, si è conquistato la fiducia e l’affetto dei suoi amati clienti. Per niente al mondo il signor Takano cederebbe la sua attività alla grande distribuzione. Preparare ilè un atto d’amore. E lo si deve fare senza cambiare di una virgola tutta la collaudata procedura. Intorno a lui, gli amici di sempre ed una figlia con cui non mancheranno i contrasti.assolutamente godibile, che ci porta nel meraviglioso Giappone. Un mondo diverso con ritmi diversi e valori inossidabili. Il protagonista maschile, Tatsuya Fuji, è una grande star nel suo paese. E per un certo periodo anche nel resto del mondo, essendo stato nel cast di Ecco l’impero dei sensi di Nagisa Oshima,che nel 1976 scandalizzò quanto Ultimo tango a Parigi.