Inter-news.it - Juventus-Inter Primavera, formazioni ufficiali: novità per Zanchetta

Leggi su Inter-news.it

appena diramate. Derby d’Italia nel campionato Under 20, con le due squadre vicine in classifica. Nerazzurri a 31, bianconeri dietro a 29.DERBY D’ITALIA– L’di, dopo la mazzata prima delle vacanze natalizie contro la Roma (sconfitta 1-4), punta a rifarsi e cercherà di farlo nel derby d’Italia contro la. La distanza in classifica è minima, 31 contro i 29 della formazione bianconera. In casadeve fare a meno di quattroconvocati per la Supercoppa a Riad da Simone Inzaghi, ossia Alessandro Calligaris, Mike Aidoo, Christos Alexiou e Thomas Berenbruch. Quindi, mini emergenza. Per quanto riguarda ledi, i due allenatori hanno appena deciso.