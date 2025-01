Lanazione.it - Il ritorno del dj Faraone: "Dallo show in Egitto all’aria di casa mia"

Torna a esibirsi nella sua città a quindici anni dall’ultimo dj set. Il deejay Marco, classe 1988, ha suonato con successo ovunque e si è guadagnato una scintillante fama internazionale con le sue produzioni e i suoi elettrizzanti set techno e house, ma stavolta l’occasione è speciale, visto che, dopo tanto tempo è atteso protagonista domani (apertura porte alle 22,30) al Drop Club di Coreglia Antelminelli, alle porte di Lucca. "È bello tornare aa fare un evento con la mia musica, in un momento in cui finalmente si inizia anche a parlare sempre di più della mia città come realtà reattiva per la musica e lo spettacolo - sottolinea Marco-. Quando ho iniziato a fare il dj a Lucca non c’erano tante opportunità creative e sono sono dovuto scappare per inseguire il mio sogno.