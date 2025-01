Quifinanza.it - Giorgetti è il ministro delle Finanze dell’anno, il riconoscimento del Financial Times

Giancarloè stato nominatoda The Banker, la rivista mensile deldedicata agli affari internazionali. Ilè legato ai suoi sforzi per contenere il crescente deficit italiano e promuovere gli investimenti pubblici, attraverso un piano a lungo termine mirato a ridurre il significativo rapporto debito/Pil del Paese.Le problematiche che ha dovuto risolvereCome sottolinea la rivista, ricoprire il ruolo diin Italia è una sfida ardua. Il Paese deve affrontare numerosi problemi economici, tra cui crescita stagnante, bassa produttività, elevata evasione fiscale e uno dei più alti livelli di debito pubblico al mondo. Queste difficoltà spiegano perché, negli ultimi vent’anni, molti governi italiani abbiano spesso optato per ministridi impostazione tecnocratica.