Gatti randagi all’aeroporto di Fiumicino Città metropolitana | Subito tavolo per soluzione

In due giorni ha già raggiunto oltre 500 firme. È la petizione lanciata online per salvare iche sarebbero presentidi. Secondo una stima dei promotori sarebbero decine, forse 80, i felini che hanno trovato nello scalo internazionale una casa passando attraverso la recinzione.Un problema di sicurezza per gli animali e per chi lavora in pista, sollevato ora anche dalladi Roma attraverso Rocco Ferraro, consigliere delegato a Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali che chiede con urgenza l’apertura di un “con Comune, Asl Rm3 e AdR per individuare la“.L’ipotesi è quella di trovare un’area “all’interno della zona aeroportuale” dove ricollocare iin sicurezza, così da “liberare l’airside e impedire possibili cause di incidenti” ma anche per far sì che la colonia felina sia adeguatamente controllata e curata.