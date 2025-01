Ilrestodelcarlino.it - A fianco del carabiniere indagato a Rimini: “Ha fermato l’accoltellatore. Va premiato per le vite salvate”

Modena, 4 gennaio 2025 – “Siano fatte immediatamente le indagini e se risulta che il militare, come sembra, ha fatto soltanto il proprio dovere, venga non solo scagionato dalle accuse, bensìper aver svolto con merito il proprio lavoro”. A Polinago, dove è cresciuto e dove il padre ancora vive, così come a Frassinoro, dove comandò la stazione carabinieri, è lunga la rete di solidarietà per il luogotenente Luciano Masini,per eccesso colposo di legittima difesa dopo i fatti di Capodanno nel Riminese. Da Villa Verucchio e fino al nostro Appennino i cittadini difendono il militare, sottolineando come la notte di san Silvestro abbia sparato 12 colpi di pistola (di cui 5 a segno) contro Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che ha seminato il panico accoltellando quattro persone, per dovere e per salvareumane.