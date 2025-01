Anteprima24.it - Verso il no del Governo al terzo mandato, c’è il nodo De Luca

Tempo di lettura: 4 minutiSono l’ultimo appuntamento elettorale di peso prima delle politiche. Sei regioni andranno al voto in questo 2025, con due governatori in scadenza che tengono sulle spine il centrosinistra e il centrodestra: il campano Vincenzo De, del Pd, e il venetoZaia, della Lega. Deha già ingaggiato una battaglia con la segretaria del suo partito, facendo approvare una legge regionale che gli consente di puntare al, malgrado Elly Schlein gli abbia ripetuto che non intende ricandidarlo. In questo scontro, la leader Pd potrebbe trovare un inaspettato alleato nel, che ha intenzione di impugnare la norma campana. Per Zaia la questione riguarda soprattutto gli equilibri fra Lega e FdI: entrambe le forze aspirano a indicare il successore alla guida del Veneto.