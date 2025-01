Quifinanza.it - Stop ai motori a benzina e diesel in Europa, la Norvegia anticipa tutti

Mentre nell’Unione europea si discute la revisione dell’obiettivo zero emissioni nel 2035, inc’è un Paese pronto a fermare la vendita delle auto a. Laporta avanti da anni una politica di sostituzione completa del proprio parco macchine con mezzi totalmente elettrici e dall’1 gennaio 2025 ha vietato l’immatricolazione di veicoli inquinanti, diventando il primo Paese al mondo a vietare l’immissione nel mercato diendotermici.I numeri dell’elettrico inLa decisione rientra nel piano decennale sui trasporti 2018-2027 messo in atto dal Governo di Oslo, che punta entro la fine del 2025 a eliminare dalle vendite qualsiasi veicolo che non sia elettrico.Un traguardo sempre più vicino, considerato che a settembre 2024 la Federazione norvegese delle strade (OFV) ha annunciato come le auto elettriche avessero superato quelle ain circolazione per le strade del Paese scandinavo, con la previsione di scavalcare entro il 2026 anche la quota di vetture