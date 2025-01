Ilrestodelcarlino.it - La chiavetta USB di Lexar da 64GB a meno di 13 euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaUSB dida 64 GB è una memoria flash dotata di doppia connessione USB-C e USB-A, ed è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 12,63€, con spese di spedizione incluse. E un prodotto ideale per trasferire e archiviare dati in modo veloce e affidabile e poi costa pochissimo grazie alla promozione del noto sito di e-commerce; avrete anche in omaggio la consegna celere e immediata indi 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Compra ora ladida 64 GB: semplicemente un best buy Lasupporta lo standard USB 3.2 Gen 1, e permette quindi una velocità di lettura fino a 100 MB/s. Questa rapidità consente di trasferire file di grandi dimensioni, come video, foto ad alta risoluzione e documenti, in pochi secondi. Inoltre, la compatibilità con lo standard USB 2.