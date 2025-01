Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Tacchinardi: “Rossoneri da scoprire. Con Conceicao…”

Leggi su Pianetamilan.it

Alessio, ex centrocampista della, è stato il protagonista di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomentodi questa sera, sfida valida per la seconda semifinale di Supercoppa italiana 2025. Focus anche sulla sfida tra Vlahovic e Morata. Ecco le parole di. «Laha terribilmente bisogno di una partita come questa, da dentro o fuori. Il tempo è finito: adesso i bianconeri devono capire che è ora di stringere, serve sostanza. La sensazione è che a questa Juve manchi ancora l’ossessione della vittoria. Ilsarà tutto da, Sergio Conceicao è arrivato da pochi giorni». «Io mi terrei Vlahovic, che è più centravanti. Dusan ha segnato 12 gol e ha messo la firma in tutte le competizioni finora: campionato, Champions e Coppa Italia.