Anteprima24.it - Benevento 5, mister Scarpitti si presenta: “Qui per fare qualcosa di importante, promettiamo impegno assoluto”

Tempo di lettura: 3 minutiLa pausa natalizia per rigenerare le idee e assimilare i nuovi concetti diFausto, giunto all’ombra della Dormiente il giorno della vigilia di Natale al posto di Andrea Centonze, tra gli artefici della prima storica promozione in Serie A del GG Team Wear5. La società giallorossa non vuole lasciare nulla al caso e si affida a un tecnico di esperienza per provare a risalire la china già dai primi vagiti del 2025. Nel palmares di coachtre campionati cadetti e uno di Serie A2 vinti, oltre alla Coppa Italia 2023 conquistata alla guida del Real San Giuseppe. Comincia la carriera nella sua Isernia, dove vince prima la Serie C1 e due volte la B. E’ il trampolino di lancio verso realtà più importanti: con l’ambizioso C.M.B è protagonista di una doppia promozione in due anni, fino alla massima serie interrotta causa Covid con i lucani piazzati in zona play-off scudetto.