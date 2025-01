Oasport.it - A Kranjska Gora riparte la sfida Brignone-Gut Behrami. Esame gigante per Goggia. Senza Shiffrin slalom apertissimo

La Coppa del Mondo femminile di sci alpinonel nuovo anno dalla Slovenia e precisamente da. Sulla Podkoren-3 andranno in scena da domani uned uno, in un fine settimana che può dare ulteriori risposte nella lotta alla classifica generale, che vede protagoniste Federicae Sofiasi presenta afresca della vittoria di Semmering. Il secondo successo su tre giganti disputati ha sicuramente ridato fiducia ed entusiasmo alla valdostana, dopo che le gare veloci di Beaver Creek e St. Moritz non erano andate come sperava l’azzurra. Per Federica questa è una gara importante soprattutto nel duello a distanza con Lara Gut-, finora davvero molto deludente tra le porte larghe.non ha mai vinto ain carriera ed un ulteriore affermazione porterebbe la valdostana a sferrare un altro colpo nei confronti della rivale.